Gradbena inšpekcija pri nadzoru gradnje objektov odkrila tri nelegalne gradnje

Ljubljana, 16. novembra - Gradbena inšpekcija je med 3. februarjem in 1. septembrom opravila 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je preverjala, ali so pri gradnji objektov izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dela in ali je bila narejena prijava začetka gradnje. Inšpektorji so v tem času odkrili tri nelegalne gradnje in en neskladen objekt.