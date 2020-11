Študija: Koronavirus po Italiji krožil že septembra ali avgusta lani

Milano, 16. novembra - Novi koronavirus je po Italiji krožil že septembra lani, morda pa že celo avgusta, je pokazala študija italijanskega inštituta za rakava obolenja (INT). To kaže, da bi se lahko koronavirus iz Kitajske v druge dele sveta razširil že precej prej, kot so znanstveniki domnevali doslej. O izbruhu virusa v kitajskem Wuhanu so poročali konec decembra.