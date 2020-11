V velenjskem domu starostnikov vzpostavili rdečo cono

Velenje, 16. novembra - V Domu za varstvo odraslih Velenje, kjer trenutno prebiva 169 stanovalcev, je z novim koronavirusom okuženih 53 varovancev, štirje od njih pa so na bolnišničnem zdravljenju. Da bi preprečili širjenje okužb znotraj doma, so za okužene stanovalce organizirali rdečo cono zunaj doma, in sicer v tamkajšnjem mladinskem domu in hotelu.