V času koronavirusne bolezni in gripe cepljenje proti pnevmokoknim okužbam še toliko pomembnejše

Ljubljana, 16. novembra - Pnevmokokne okužbe v Sloveniji še vedno predstavljajo velik javnozdravstveni problem, najboljša zaščita pred njimi pa je cepljenje, so opozorili na današnji spletni novinarski konferenci Slovenskega zdravniškega društva. Poudarili so, da je tovrstno cepljenje v času epidemije koronavirusne bolezni in prihajajoče gripe še toliko pomembnejše.