Ljubljana, 16. novembra - Danes obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki opominja na spoštovanje, sprejemanje in hvaležnost do bogate raznolikosti kultur po svetu. Na spletni strani mednarodnega dneva strpnosti so ob letošnjem dnevu zapisali, da je ob stalnih nesoglasjih učenje, kako premostiti nesoglasja, ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naučimo svoje otroke.