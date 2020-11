V covidni enoti izolske bolnišnice pretežno bolniki iz regije

Izola, 16. novembra - V covidnem oddelku Splošne bolnišnice Izola (SBI) se zdravi 35 bolnikov. Med njimi jih je pet na intenzivni enoti, trije so intubirani. V nedeljo so sicer odpustili dva bolnika, že približno teden dni pa se število covidnih bolnikov med 30 in 35, je pojasnil strokovni direktor SBI Dušan Deisinger. Bolniki v pretežni meri prihajajo iz obalne regije.