V celjski bolnišnici covidne bolnišnične postelje skoraj v celoti zasedene

Celje, 16. novembra - V celjski bolnišnici so skoraj vse covidne bolnišnične postelje v celoti zasedene. Zjutraj je bilo na 122 navadnih covidnih posteljah hospitaliziranih 122 bolnikov s covidom-19, na 20 intenzivnih posteljah pa je še 19 covidnih bolnikov. Od 1. oktobra pa do nedelje je umrlo 86 covidnih bolnikov, so za STA danes povedali v celjski bolnišnici.