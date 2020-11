Šentjakobsko gledališče Ljubljana praznovanje stoletnice večinoma zamaknilo v prihodnje leto

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 16. novembra - Šentjakobsko gledališče Ljubljana letos praznuje 100-letnico delovanja. Ob jubileju so načrtovali osrednjo slovesnost 12. decembra, a sta jim načrte prekrižali epidemija in potekajoča prenova odra. Slovesnost so prestavili v prihodnje leto, že sedaj pa sporočajo veselo novico o vpisu gledališča v Register nesnovne kulturne dediščine.