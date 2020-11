WHO konec tedna zabeležila rekordno število okužb s koronavirusom po svetu

Ženeva, 16. novembra - Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v svetu ta konec tedna potrdili rekordno število novih okužb s koronavirusom. V soboto so potrdili 645.410, v nedeljo pa 660.905 primerov novih okužb. Od začetka pandemije se je s koronavirusom okužilo več kot 53,7 milijona ljudi, umrlo pa je več kot 1,3 milijona bolnikov s covidom-19.