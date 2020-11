Večer o tvitu in rečeh, ki se dogajajo v ozadju (16. 11.)

Maribor, 15. novembra - Boris Jaušovec v komentarju Dimna zavesa piše o tvitih, s katerimi je premier Janez Janša pospremil ameriške predsedniške volitve. Ti so delovali kot dimna zavesa za vladne odločitve doma. Številni ukrepi so protislovni ali pa sploh nimajo dejanske povezave z novim koronavirusom in njegovimi posledicami.