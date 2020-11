Delo o samopreskrbi z elektriko (16. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Borut Tavčar v komentarju Preživeti in še nekaj prihraniti piše o potrebi ljudi po varčevanju, k čemur bi lahko pripomogla samooskrba z elektriko. Če so se spomladi razvile mreže malih dobaviteljev in malih porabnikov zelenjave, ki so že zmotile večje trgovce, pa pri pridelovanju energije še nismo tako daleč.