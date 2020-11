Grki zmagali v Moldaviji

Ljubljana, 15. novembra - Nogometaši Grčije so v tekmi 5. kroga lige narodov (liga C, skupina 3) v gosteh premagali Moldavijo z 2:0 (2:0). V drugi tekmi te skupine je Slovenija doma premagala Kosovo z 2:1 (0:0). Na lestvici sta na prvih dveh mestih Slovenija in Grčija, o prvem pa bo odločala medsebojna tekma v sredo v Atenah.