Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. in 15. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o skupno 2651 novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih dveh dneh v Sloveniji in 73 umrlih oseb s covidom-19 v tem obdobju. Francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa sta poročali o smrti slovenskega izumitelja Petra Florjančiča, ki je patentiral okrog 400 izumov.