Primorske novice o stiskah, ki niso le zdravstvene (16. 11.)

Koper, 15. novembra - Jana Krebelj v komentarju Stiske imajo imena in priimke piše o zdravstveni krizi, ki pa ne povzroča le zdravstvenih, ampak tudi socialne in ekonomske stiske. Opozarja, da četudi dnevno objavljamo številke novookuženih, hospitaliziranih in umrlih, za številkami o stiskah ostajajo ljudje z imeni in priimki.