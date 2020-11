V soboto največ novih okužb v Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 15. novembra - Med občinami, v katerih so v soboto potrdili največ primerov okužb z novim koronavirusom, so bile poleg Ljubljane (79) tudi občine Maribor (50), Kamnik (33), Bovec (29) in Ptuj (28). Najvišji delež aktivnih okužb z novim koronavirusom pa so tudi v soboto beležili v občini Rogašovci, kjer je ta znašal 3,583 odstotka.