V Belorusiji na protestih več aretacij

Minsk, 15. novembra - V Belorusiji so na novih protivladnih protestih danes spet posredovale varnostne sile. Po družbenih omrežjih so zakrožili posnetki oboroženih in zamaskiranih policistov, ki so uporabili solzivec in šok granate. Po podatkih beloruske nevladne organizacije Viasna so pridržali že najmanj 328 ljudi, med njimi tudi novinarje.