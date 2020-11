V BiH potekajo lokalne volitve

Sarajevo, 15. novembra - V Bosni in Hercegovini so se z odprtjem volišč davi od 7. uri začele lokalne volitve, na katerih okoli 3,2 milijona volivcev izbira predstavnike v nove občinske svete in predsednike občin v 120 občinah, 22 županov in 21 mestih svetov ter člane skupščine distrikta Brčko. Volitve zaradi pandemije covida-19 potekajo ob strogih epidemioloških ukrepih.