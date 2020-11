Poravnave med SDS in Rizmanom ni bilo, decembra zaslišanja

Kamnik, 14. novembra - Do poravnave med stranko SDS ter sociologom in politologom Rudijem Rizmanom v primeru odškodninske tožbe SDS zaradi Rizmanovih izjav o domnevnem financiranju stranke iz tujine ni prišlo. Postopek pred sodiščem se bo nadaljeval predvidoma decembra, ko naj bi zaslišali Rizmana ter predsednika vlade in SDS Janeza Janšo, je danes poročal Dnevnik.