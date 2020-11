Grčija zaradi preobremenjenosti bolnišnic zapira šole

Atene, 14. novembra - Grške oblasti so danes sporočile, da so se zaradi hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom in posledičnega pritiska na zdravstveni sistem odločile, da do konca tega meseca zaprejo osnovne šole in vrtce, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Srednje šole so zaprle svoja vrata in prešle na pouk na daljavo že minuli ponedeljek.