Bruselj v ponedeljek na nizu sestankov s Hrvaško o očitkih glede nasilja nad migranti

Bruselj, 14. novembra - Evropska komisija načrtuje v ponedeljek niz spletnih sestankov s ključnimi hrvaškimi predstavniki, tudi z notranjim ministrstvom, o očitkih glede nasilja nad migranti. V torek pa je predviden obisk dveh prehodov na hrvaški meji, so za STA sporočili v komisiji. Potrdili so tudi, da so prejeli odgovor na pismo, ki so ga oktobra poslali Hrvaški.