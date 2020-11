Tudi v Avstriji ponovno popolno zaprtje

Dunaj, 14. novembra - Spričo zaostrovanja epidemije covida-19 čaka zdaj tudi Avstrijce ponovno popolno zaprtje države. To ob sklicevanju na osnutek vladne uredbe danes poročajo avstrijski mediji in naštevajo vrsto strogih omejitev, ki bodo v veljavi od torka do 6. decembra. V prvi vrsti bo drastično omejena svoboda gibanja in druženja, zapirajo se vse nenujne trgovine.