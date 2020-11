Mariborski odbojkarji z novo zmago na vrh

Maribor, 14. novembra - Odbojkarji Merkur Maribora so sinoči nadaljevali zmagoviti niz v srednjeevropski ligi. Na tekmi 5. kroga so zabeležili četrto zaporedno zmago, s 3:1 (18, 22, -17, 24) so premagali Zadrugo Dob in se vsaj začasno prebili na sam vrh prvenstvene razpredelnice. Z dvema tekmama več imajo točko prednosti pred ACH Volleyjem.