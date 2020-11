Borzni indeksi Wall Streeta v tednu ugibanj o pandemiji koronavirusa in cepiva končali neenotno

New York, 14. novembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli teden nihali med optimizmom nad odkritjem cepiva za koronavirus in pesimizmom zaradi nove rasti pandemije, ki ogroža gospodarstvo. Na koncu tedna je vsaj za Dow Jones in S&P 500 le prevladal optimizem, Nasdaq pa je rahlo nazadoval.