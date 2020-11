Newyorške borze teden zaključile v zelenem, S&P 500 z rekordom

New York, 13. novembra - Indeksi na newyorških borzah so teden zaključili z rastjo, kar naj bi po oceni borznih analitikov vzpodbudile optimistične novice glede cepiva proti covidu-19. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 se je oblikoval pri rekordnih 3585,15 točke, in s tem podrl rekord iz začetka letošnjega septembra.