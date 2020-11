Do zmag Triglav in Ilirija

Ljubljana, 13. novembra - Štiri ekipe v 1. SKL za ženske so reprezentančni premor izkoristile za odigravanje tekem, s katerimi so košarkarice odigrale zaostalo tekmo 7. kroga in vnaprej odigrano tekmo 9. kroga. V Slovenskih Konjicah so Triglavanke prišle do zanesljive zmage, v Ljubljani pa so se zmage v zadnjih sekundah tekme veselile Ilirijanke.