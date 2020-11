Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 11.)

Ljubljana, 13. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podaljšanju številnih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa in poostritev drugih ukrepov, denimo ustavitvijo javnega potniškega prometa v ponedeljek. Agencije so poročale tudi o 1508 novih potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom in smrti 38 oseb s covidom-19.