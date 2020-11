Vlada izdala odlok o začasni prepovedi kulturnih prireditev, izjema za knjižnice

Ljubljana, 13. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 izdala tudi odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom. Se pa z odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa.