Koronski SOS: Pomoč pri uporabi računalnikov in telefonov tudi med epidemijo

Ljubljana, 20. novembra - Uporaba računalnika in pametnega telefona mnogim starejšim povzroča težave, hkrati pa jim lahko to znanje tudi olajša stiske. V času novega koronavirusa, ko so stiki v živo potencialno ogrožajoči, je znanje uporabe tehnologije še bolj dobrodošlo. Simbioza tudi med epidemijo nudi brezplačno pomoč in tečaje uporabe računalnikov in pametnih telefonov.

Kje lahko med epidemijo poiščemo pomoč pri uporabi računalnikov in pametnih mobilnih telefonov?

Socialno podjetje Simbioza je posameznikom s kakršnimikoli težavami pri uporabi informacijske tehnologije vsak delovni dan med 9. in 15. uro na voljo za brezplačno individualno pomoč, in sicer preko telefona (040 778 475) ali elektronske pošte (lab@simbioza.eu).

Poleg tega Simbioza kljub epidemiji organizira brezplačne skupinske tečaje uporabe računalnikov in telefonov. Kot je za STA povedala vodja projektov pri Simbiozi Brigita Dane, so tečaji posebej prilagojeni predhodnemu znanju večinoma starejših učencev in njihovim zmožnostim. "Nove učence sprejemamo vsak mesec," je še dodala.

Poučna druženja sicer trenutno zaradi razmer potekajo na daljavo, a so se pri Simbiozi potrudili, da so navodila za dostop do predavanj in vaj zelo razumljiva. Poleg tega so pred časom za obstoječe učence pripravili delavnico uporabe aplikacije Zoom. "Zdaj sicer uporabljamo aplikacijo Google Meets, ker je starejšim uporabnikom prijaznejša," je dejala Danetova.

Zaradi dela na daljavo se je sicer starostnikom težje vključiti v učenje uporabe pametnega telefona, saj je v času pouka v živo za to zadostoval telefon, zdaj pa nujno potrebujejo tudi računalnik. Po drugi strani pa sta, kot so Simbiozine predavateljice povedale Danetovi, trenutno na njihovih tečajih v ospredju druženje in pogovor. Tudi to je posledica sprotnega prilagajanja potrebam in zmožnostim skupine in posameznikov znotraj nje, je ob tem pojasnila Danetova.

Za STA je razkrila, da Simbioza skupaj z BTC City trenutno pripravlja tudi brezplačno mobilno aplikacijo, ki je bila zasnovana z mislijo na starejše in bo na enem mestu ponujala vse za starejše uporabnike pomembne informacije, od telefonskih številk zdravstvenih ustanov in možnosti SOS klica, do praktičnih video navodil za uporabo pametnih telefonov in računalnikov. Aplikacija pa bo ponujala tudi poslušanje radia in druge razvedrilne vsebine. "Pri razvoju aplikacije smo sodelovali s skoraj 50 našimi učenci, tako da smo lahko iz prve roke izvedeli, kaj želijo in potrebujejo v aplikaciji," je povedala Danetova. Epidemija je sicer podaljšala proces nastanka aplikacije, a bo ta na voljo kmalu, je še dodala.

Kako naj se svojci ali drugi laiki lotijo poučevanja starejših glede uporabe računalnikov in mobilnih telefonov?

"Od starejših učencev v Simbiozi velikokrat slišimo, da so se k nam prišli učiti zato, ker njihovi svojci nimajo časa, ali pa so jim uporabo tehnologije razložili tako na hitro, da niso razumeli," je povedala Danetova. Zato morebitnim laičnim učiteljem svetuje, da pri učenju starejših ne podajajo preveč informacij naenkrat, da jih podajajo počasi, postopoma in potrpežljivo.

Po njenih besedah je najpomembnejši korak za uspešno poučevanje starejših o uporabi informacijske tehnologije odprava strahu pred njo. "Predlagam, da starostniku na začetku učenja razložiš, da telefon in računalnik nista bav bav, da ob napačnem kliku naprave ne bo razneslo in da s klikom ne boš vsega izbrisal iz naprave," svetuje Danetova.

Pomaga tudi, če starostniku z naprave izbrišejo odvečne ikone aplikacij. Po njenih izkušnjah starejšim učencem za razumevanje tehnologije in pomnenje postopkov njihove uporabe pomagajo tudi prispodobe. "Denimo, mi rečemo, da je ekran miza, ki jo krasimo s prtički, torej z ikonami aplikacij. Moraš se vživeti v njih, ni vse samoumevno," je konkretizirala Danetova.