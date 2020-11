Evropske borze neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 13. novembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Število okužb z novim koronavirusom še vedno narašča, vendar pa so vlagatelji optimistični, da bo cepivo proti covidu-19 na voljo prej, kot so pričakovali sprva, piše francoska tiskovna agencija AFP.