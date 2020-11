Sinner in Pospisil za zmago v Sofiji

Sofija, 13. novembra - Italijan Jannik Sinner in Kanadčan Vasek Pospisil sta finalista turnirja ATP v Sofiji z nagradnim skladom 389.270 evrov. Sinner je v današnjem prvem polfinalnem dvoboju ugnal petopostavljenega Francoza Adriana Mannarina s 6:3 in 7:5, Pospisil pa je bil v drugem dvoboju boljši od Francoza Richarda Gasqueta s 6:7 (6), 6:2 in 6:0.