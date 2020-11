Več kot 130 agentov tajne službe okuženih s koronavirusom ali v karanteni

Washington, 13. novembra - V zadnjih tednih je moralo v samoizolacijo ali karanteno več kot 130 agentov tajne službe, ker so se okužili z novim koronavirusom ali so bili v stiku z okuženim sodelavcem, poroča Washington Post. To je okrog deset odstotkov vseh agentov, ki so zadolženi za varovanje predsednika in podpredsednika ZDA.