SBI TOP ta teden z rastjo

Ljubljana, 13. novembra - Indeks SBI TOP je ta teden, ko sta o devetmesečnem poslovanju poročali NLB in Zavarovalnica Triglav, kljub današnjemu padcu pridobil 1,37 odstotka in teden sklenil pri 834,46 točke. Skupni promet je dosegel 5,4 milijona evrov, največ pa so na tedenski ravni od prometnejših delnic pridobile prav delnice NLB in Triglava.