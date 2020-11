V spopadu med Pakistanom in Indijo v Kašmirju mrtvi vojaki in civilisti

Islamabad/New Delhi, 13. novembra - V obstreljevanju med pakistanskimi in indijskimi mejnimi silami danes na spornem območju Kašmirja je umrlo in bilo ranjenih več vojakov in civilistov. Gre za enega najbolj smrtonosnih incidentov na območju v zadnjih nekaj mesecih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.