V Črni gori od nedelje strožji ukrepi zaradi covida-19, a odpirajo lokale

Podgorica, 13. novembra - Črnogorske zdravstvene oblasti so danes sprejele nove ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali od nedelje do 1. decembra. Med drugim uvajajo policijsko uro. Popustile pa so pod pritiski groženj s protesti gostincev, tako da bodo ob posebnih ukrepih v nedeljo znova odprli restavracije in lokale.