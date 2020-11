Zabava ob snemanju Matrice v času pandemije sprožila dvome o zakonitosti

Berlin, 13. novembra - Zabava v filmskem studiu v bližini Berlina je sprožila dvome, da je šlo res samo za sceno v najnovejšem delu filma Matrica. Lokalni mediji poročajo, da so snemanje izrabili le za izgovor in da je šlo za nezakonito zabavo v času pandemije. V studiu zagotavljajo, da so upoštevali vse ukrepe in smernice za zajezitev širjenja novega koronavirusa.