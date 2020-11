V nekaterih hrvaških mestih božično-novoletni sejmi bodo, a zaradi epidemije nekoliko drugačni

Zagreb, 14. novembra - V Zagrebu in na Reki so potrdili, da bodo tudi letos organizirali božično-novoletne sejme, ki bodo potekali od konca novembra do začetka januarja. Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa bo tokrat nekoliko manj spremljevalnih prireditev. Zmanjšali so tudi število sejemskih hišk in stojnic, ki jih bodo razpršili na več mestnih lokacij.