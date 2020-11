Dopisni volilni kongres DeSUS bo potekal od 20. novembra do 5. decembra

Ljubljana, 13. novembra - Svet DeSUS je na dopisni seji sklenil, da bo volilni kongres potekal z glasovanjem po pošti, in sicer od 20. novembra do 5. decembra, ko bodo predvidoma javno razglasili rezultate. Volitve individualnih organov, torej predsednika in podpredsednikov, bodo potekale od 27. novembra do vključno 1. decembra, je za STA povedal predsednik sveta Anton Urh.