V drugem valu posledice za ponudnike storitev enake ali večje

Ljubljana, 13. novembra - Ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa so tudi v drugem valu prizadeli ponudnike tako rekoč vseh vrst storitev. Posledice bodo v drugem valu okužb z novim koronavirusom enake ali večje kot v prvem, so po analizi dosedanjih podatkov prepričani pri portalu Omisli.si, ki povezuje iskalce in ponudnike storitev.