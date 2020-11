Odpoklic bio sezamovih semen

Lot oznaka izdelka je 2002142, naprodaj pa je bil v Trgovini Mok'ca na Rudniku.

Semena so bila pakirana v obdobju od 28. julija do 28. avgusta 2020. Datum pakiranja je na vrečki tudi označen. Sezamovo seme se prodaja v rinfuzi in so ga stranke kupile v manjših enotah v trgovini. Pakiran je bil v belo papirnato vrečko v poljubni količini. Na vrečki je označen datum nakupa in rok uporabe šest mesecev od datuma nakupa, so pojasnili v podjetju Mokca.

Kupce, ki imajo izdelek, z zgoraj navedeni datumom pakiranja še na zalogi, naprošajo, da ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bo povrnjena kupnin. Če to ni mogoče, naj ga prosim takoj zavržejo, so še zapisali.