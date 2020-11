Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil skoraj poldrugi odstotek

Ljubljana, 13. novembra - Osrednje delnice na Ljubljanski borzi so se zadnji trgovalni dan v tednu v povprečju pocenile. Indeks SBI TOP se je ob prometu 474.964 evrov izgubil 1,45 odstotka in teden končal pri 834,46 točke. Daleč najbolj prometne so bile delnice Petrola, negativnim gibanjem pa so se po današnji objavi poslovnih izidov izognile delnice Zavarovalnice Triglav.