Pahor na Pariškem mirovnem forumu o vlogi umetne inteligence v boju proti pandemiji in podnebnim spremembam

Ljubljana, 13. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes na Pariškem mirovnem forumu sodeloval v razpravi o tveganjih neetične uporabe umetne inteligence in o njeni vlogi v boju proti novemu koronavirusu in podnebnim spremembam. Med drugim je ocenil, da je treba poiskati pravo ravnotežje med tehnološkim napredkom in širšim družbenim razvojem.