Socialni partnerji bodo pripombe na predlog za demografski sklad pripravili do torka

Ljubljana, 13. novembra - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so se na današnji seji dogovorili, da bosta delodajalska in delojemalska stran ministrstvu za finance do torka posredovali glavne pripombe na vladni predlog za vzpostavitev demografskega sklada. Pogajanja o predlogu naj bi potekala vsaj do 15. januarja, pogajalci pa se bodo prvič sestali prihodnji petek.