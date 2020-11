Novomeški svetniki potrdili spremembe proračuna za prihodnje leto

Novo mesto, 13. novembra - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji po skrajšanem postopku potrdili spremembe in dopolnitve proračuna za prihodnje leto, v prvi obravnavi pa so sprejeli tudi predlog proračuna za leto 2022. Spremenjeni proračun za prihodnje leto tako predvideva nekaj več kot 56,5 milijona evrov prihodka in dobrih 63,5 milijona evrov odhodka.