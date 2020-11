ECDC: V Evropi več kot deset milijonov okužb z novim koronavirusom

Stockholm, 13. novembra - Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Evropski uniji in njenih najpomembnejših partnericah v Evropi se je v le treh tednih in pol podvojilo na več kot deset milijonov, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). V regiji je doslej za covidom-19 umrlo 258.000 ljudi.