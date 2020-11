V zadevi Beltinci danes dan za priče

Koper, 13. novembra - Na Okrožnem sodišču v Kopru se je danes nadaljevalo ponovljeno sojenje v zadevi Beltinci nekdanjemu prvemu možu Luke Koper Robertu Časarju in soobtoženemu, nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku. Nastopilo je več prič, ki so pojasnjevale sodelovanje z Luko Koper pri načrtovanju logističnega centra v Beltincih in drugih projektih.