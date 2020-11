Umrl je filmski distributer Janko Čretnik

Ljubljana, 13. novembra - Po dolgotrajni bolezni je umrl filmski in video distributer Janko Čretnik, ki je pomembno sooblikoval filmski program v Sloveniji, saj je na tem področju deloval več kot 30 let, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). V Slovenijo je pripeljal več kot 300 tujih filmov, kot distributer pa je poskrbel tudi za vrsto slovenskih celovečercev.