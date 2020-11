Christie's na spletu ponuja dela povojne in sodobne umetnosti

Amsterdam, 16. novembra - Avkcijska hiša Christie's v Amsterdamu je pripravila dražbo del povojne in sodobne umetnosti, ki še do 26. novembra poteka na spletu. Na dražbi so ponujena tudi dela iz dveh pomembnih zasebnih zbirk - zbirke priznane nizozemske novinarke Betty van Geest-van Garrel ter zbirke belgijskega industrialca in mecena umetnosti Ernesta van Zuylena.