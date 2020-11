V mariborskem poštnem logističnem centru pošiljki z belim prahom

Maribor, 13. novembra - Mariborske policiste so v četrtek zvečer obvestili, da so v logističnem centru Pošte Slovenije na Zagrebški cesti v Mariboru naleteli na pisemski pošiljki, iz katerih se je vsul neznani beli prah. Z Veterinarske fakultete v Ljubljani so po opravljeni analizi sporočili, da snov ni nevarna, saj je v obeh primerih šlo za prehranska izdelka.