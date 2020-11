Tudi v četrtek najvišji delež okužb v Rogašovcih in Beltincih

Ljubljana, 13. novembra - Tudi v četrtek so imeli najvišji delež okužb z novim koronavirusom v občinah Rogašovci (3,485 %) in Beltinci (2,988 %), sledijo jim Gornji Grad (2,195 %), Sv. Jurij v Slovenskih goricah (2,160 %) in Mengeš (2,049 %). Brez aktivnih okužb so le občine Kostel, Hodoš in Osilnica.