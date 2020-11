Pomurje z najvišjo pogostnostjo okužb med regijami

Murska Sobota, 13. novembra - Pomurje ima po zadnjih podatkih med regijami najvišjo pogostnost aktivnih koronavirusnih okužb, 1493 okužb na 100.000 prebivalcev. V četrtek so jih največ, 32, potrdili v Murski Soboti, v Beltincih 14, v Puconcih in Rogašovcih po 12. Veliko okužb je v domovih za starejše, danes pa so se prvič po okužbah oglasili iz Doma Janka Škrabana v Beltincih.